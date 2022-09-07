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В Пронске спасатели помогли водителю «КамАЗа» выбраться после ДТП
Авария произошла около местного рынка во вторник, 6 сентября.

В Пронске спасатели помогли водителю «КамАЗа» выбраться после ДТП. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла во вторник, 6 сентября, примерно в 18:30, около местного рынка.

По информации издания, грузовик с щебнем завалился на бок. Из сплющенной кабины водителю помогли выбраться пронские спасатели. Молодой человек отделался легкими царапинами.

По мнению главы пронской администрации Виктора Радько, от разрушения торговых рядов спасли тополя. Так, деревья остановили грузовик. 20 тонн щебня оказались на обочине.

Как рассказал журналистам водитель другого большегруза, молодой человек работал на «КамАЗе» первый день.