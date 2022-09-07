Полиция: падение рязанки не связано с общественным транспортом

Случай произошел во вторник, 6 сентября, на улице Новоселов.

В полиции прокомментировали инцидент с падением женщины в Песочне. Об этом РЗН. инфо рассказали в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел во вторник, 6 сентября, на улице Новоселов.

Специалисты предварительно установили, что падение случилось из-за плохого самочувствия рязанки. оно не связано с общественным транспортом.

«Сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району Рязани проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее очевидец сообщала, что женщина выпала из автобуса.