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Малков встретился с Михаилом Мишустиным
Чиновники обсудили развитие здравоохранения и обновление школьного автопарка.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил Telegram-канал федерального правительства.

На встрече Мишустин и Малков обсудили развитие здравоохранения в регионе.

Глава кабмина сообщил, что до конца 2022 года в Рязанскую область поступят 15 машин «скорой помощи» по поручению Владимира Путина. Врио губернатора попросил выделить дополнительные средства на обновление автопарка (на 17 автомобилей). Мишустин пообещал дать поручения по этому вопросу Минпромторгу и Минфину.

Также глава кабмина отметил, что строительство онкодиспансера должно быть завершено в срок — на данный момент открытие запланировано на март 2023 года.

Помимо этого, чиновники обсудили обновление парка школьных автобусов. По словам Павла Малкова, с учетом износа и открытия 12 новых маршрутов региону потребовали 27 новых машин. Мишустин согласился помочь с закупкой: «Конечно, для ребят очень важно иметь комфортную возможность добраться до своей школы, особенно из удаленных мест».