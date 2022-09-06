Решетник: в регионе больше тысячи мостов, находящихся в плохом состоянии

Эту цифру министр транспорта озвучил в понедельник, 5 сентября, на пресс-конференции, отвечая на вопрос про критическое состояние моста в Деулине.

В Рязанской области больше тысячи мостов, находящихся в плохом состоянии. Эту цифру министр транспорта озвучил в понедельник, 5 сентября, на пресс-конференции, отвечая на вопрос про критическое состояние моста в Деулине. По нему не смогла проехать тяжелая техника, направленная на тушение пожаров.

По словам Вадима Решетника, он в курсе проблемы.

«В Деулине было поднята щебенчатая переправа буквально за полутора суток для того, чтобы обеспечить проезд всей оперативной техники для ликвидации очагов возгорания», — рассказал министр.

Он отметил, что в прошлом году с помощью федерального министерства транспорта был инициирован проект «Мосты и путепроводы», в рамках которого в регион поступят инвестиции в на строительство, реконструкцию и ремонт таких мостов.

«Рассчитываю, что этот проект поможет восстановить мосты, которых у нас на территории области более тысячи», — подчеркнул Решетник.

Ранее Вадим Решетник заявил, что Солотчинскому мосту нужна полноценная реконструкция, так как он «морально изношен».