Вадим Решетник: «Солотчинскому мосту нужна полноценная реконструкция»

Он напомнил, что Солотчинский мост построен в 1972 году и за такой срок требует обновления, чтобы эксплуатироваться и дальше.

Министр транспорта Рязанской области Вадим Решетник заявил, что Солотчинскому мосту нужна полноценная реконструкция, так как он «морально изношен». Об этом он рассказал на пресс-конференции в понедельник, 5 сентября.

Он напомнил, что Солотчинский мост построен в 1972 году и за такой срок требует обновления, чтобы эксплуатироваться и дальше.

«Состояние моста довольно неудовлетворительное. Это подтвердили результаты той экспертизы, которую мы провели в этом году, и закончили буквально полтора месяца назад. В такое техническое состояние мост пришел, потому что это его натуральный моральный износ… У бетонной конструкции есть ограниченный срок жизни», — добавил Решетник.

Министр отметил, что необходимо заменить верхние балки перекрытия моста. Он подчеркнул, что опоры находятся в хорошем состоянии.

Напомним, президент Владимир Путин ранее дал поручение по строительству моста-дублера через Оку в Рязанской области.