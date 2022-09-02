Путин дал поручение по строительству моста-дублера через Оку в Рязанской области

Напомним, мост планировали начать строить в 2022 году.

Владимир Путин дал поручение по строительству моста-дублера через Оку в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент поручил правительству России совместно с властями Рязанской области реализовать проект строительства моста-дублера через Оку в 2023—2027 годах.

Доклад по теме кабмин должен предоставить до 1 октября, далее — раз в полгода. В этот же срок поручено рассмотреть источники финансирования, выделении дополнительных средств из федерального бюджета и дополнительных бюджетных кредитов.

Напомним, мост планировали начать строить в 2022 году.