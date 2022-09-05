Умер рязанский изобретатель и конструктор Дмитрий Приходько

В последние годы мужчина боролся с раком, прошел 12 сеансов химиотерапии.

В Рязанской области умер 40-летний изобретатель, конструктор и программист Дмитрий Приходько. Об этом РЗН. инфо сообщил его родственник.

Дмитрий Приходько собирал самоходные машины, делился опытами испытаний на своей странице в соцсети. Мастерская располагалась в его доме, который он сам построил.

В группе «Плохие новости» «ВКонтакте» сообщили, что в последние годы мужчина боролся с раком, прошел 12 сеансов химиотерапии. По информации сообщества, рязанец перенес недавно операцию, гнойники не заживали и его состояние ухудшалось.

У него осталась мать родом из Нижневартовска.

Фото со страницы Дмитрия Приходько «ВКонтакте»