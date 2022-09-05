Рязанский прораб обманул клиентов почти на два миллиона рублей

Предприниматель получал от клиентов предоплату за работу и исчезал. Он обманул не только рязанцев, но и жителей Московской области.

Рязанский прораб обманул клиентов почти на два миллиона рублей. Об этом рассказал телеканал « Ока ».

Предприниматель получал от клиентов предоплату за работу и исчезал. Он обманул не только рязанцев, но и жителей Московской области.

Жительница Спасска заключила договор два года назад. Документ предполагал возведение пристройки, обшивку дома сайдингом и строительство перегородки в комнате. Женщина внесла предоплату в 250 тысяч рублей. Рабочие, которые в нарушение сроков все же приехали на объект, уехали через три дня, ссылаясь на то, что им не заплатили.

Через некоторое время рязанка обратилась в суд. Она выиграла дело, но предприниматель деньги не вернул.

«У него уже свыше 30 исполнительных производств и ничего он не оплачивает», — пояснила женщина.

Таким же образом мужчина обманул жительницу Рыбного на 200 тысяч рублей и жительницу Домодедовского района Подмосковья. Она отдала предпринимателю 1,5 млн рублей.

Женщина рассказала, что в суде бизнесмен дал ложные показания и сообщил, что уже построили первый этаж, но это никто не проверил.

По словам пострадавших, в судах они выигрывают, но вернуть деньги не могут, так как все имущество мужчина перевел на родственников.

В полиции телеканалу сообщили, что от пострадавших поступили заявления. Проводится доследственная проверка. Общее количество пострадавших и точный ущерб в полиции назвать не смогли.

Журналисты связались с предпринимателем. Мужчина сообщил, что выплата денег находится в процессе: «Я работаю не один. Я уже все начал выплачивать, а компаньон пока не начал».