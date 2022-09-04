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В Рязанской области ожидаются заморозки до -2 градусов
В Рязанской области в понедельник, 5 сентября, ожидаются заморозки до -2 градусов. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в понедельник, 5 сентября, ожидаются заморозки до -2 градусов. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Такая температура ожидается в ночные и утренние часы.

Рязанцев просят не использовать для обогрева неисправные приборы, камины и не пользоваться открытыми источниками огня, следить за состоянием печей. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель.