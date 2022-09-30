Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

Указанные области признали независимыми территориями по итогам прошедших референдумов.

Президент Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий указ в пятницу, 30 сентября, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Указанные области признали независимыми территориями по итогам прошедших референдумов.

«В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области», — говорится в документе.

В аналогичном указе говорится о признании независимости Запорожской области.