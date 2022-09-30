Генсек НАТО сообщил о невозможности ускоренного вступления Украины в альянс

Столтенберг сообщил, что НАТО сосредоточит усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

Генсек НАТО сообщил о невозможности ускоренного вступления Украины в альянс. Об этом пишет РИА Новости .

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил журналистам, что НАТО сосредоточит усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

Он подчеркнул, что у каждой страны есть право определить свой путь, а НАТО придерживается политики «открытых дверей». При этом решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.

Как отметил Столтенберг, в настоящее время главное задачей НАТО является помощь Украине в самозащите.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Его заявление прозвучало после того, как президент Владимир Путин подписал документы о вхождении в состав России четырех областей — Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.