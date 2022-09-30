Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
17°
Сбт, 01
17°
Вск, 02
14°
ЦБ USD 55.3 -2.11 01/10
ЦБ EUR 52.74 -2.67 01/10
Нал. USD 62 / 69.74 30/09 18:31
Нал. EUR 58 / 65.95 30/09 17:01
Новости
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
Вчера 09:15
7 587
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 19:39
10 172
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
25 226
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
3 467
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Генсек НАТО сообщил о невозможности ускоренного вступления Украины в альянс
Столтенберг сообщил, что НАТО сосредоточит усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

Генсек НАТО сообщил о невозможности ускоренного вступления Украины в альянс. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил журналистам, что НАТО сосредоточит усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

Он подчеркнул, что у каждой страны есть право определить свой путь, а НАТО придерживается политики «открытых дверей». При этом решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.

Как отметил Столтенберг, в настоящее время главное задачей НАТО является помощь Украине в самозащите.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Его заявление прозвучало после того, как президент Владимир Путин подписал документы о вхождении в состав России четырех областей — Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.