Путин подписал договор о вступлении новых территорий в состав России

Президент России Владимир Путин подписал договор с главами Донецкой и Луганской народной республик об их вступлении в состав субъектов Российской Федерации. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили РИА Новости.

Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. В ней приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Президент Владимир Путин подписал договоры с главами территорий о присоединении регионов в состав России.