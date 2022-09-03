Рязанка сообщила об избиении бабушки незнакомцем в Песочне

Жительница Рязани рассказала, что во вторник, 30 августа, на остановке «Шереметьево» в Дашково-Песочне избили ее бабушку. Ее пост опубликовал Rzn_Life.

Жительница Рязани рассказала, что во вторник, 30 августа, на остановке «Шереметьево» в Дашково-Песочне избили ее бабушку. Ее пост опубликовал Rzn_Life. По словам внучки, инцидент произошел между 17:10 и 17:30.

«Произошло нападение на мою бабушку, напал неизвестный мужчина. Были нанесены множественные повреждения. Побои сняты, заявление написано», — говорится в посте.

По словам рязанки, у скорой останавливалось много людей, знающих нападавшего, но эти данные не были переданы полиции. Рязанка ищет очевидцев произошедшего и просит звонить ей по телефону: +7 (920) 986-89-99 .

В полиции сообщили подробности случившегося.