Полиция: в Песочне женщина пострадала из-за падения после толчка мужчины

В рязанской полиции прокомментировали информацию в соцсетях о том, что на остановке в Дашково-Песочне избили пожилую женщину. В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что была проведена проверка.

В рязанской полиции прокомментировали информацию в соцсетях о том, что на остановке в Дашково-Песочне избили пожилую женщину. В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что была проведена проверка.

В полицию поступило сообщение из медучреждения о получении женщиной телесных повреждений на одной из улиц Октябрьского района. Сотрудники ОМВД провели проверку, в ходе которой установлено, что повреждения получены в результате падения от толчка мужчины.

Все участники инцидента установлены и опрошены. Женщина от подачи заявления отказалась, примирившись с обидчиком. Проверка продолжается.

Напомним, ранее внучка пострадавшей обратилась в соцсетях с призывом к очевидцам.