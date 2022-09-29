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В Канищеве задержали иностранца на тонированной легковушке без страховки
Водителя попросили удалить со стекол пленку и составили административный протокол.

В Канищеве задержали иностранца на тонированной легковушке без страховки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы остановили на улице Бирюзова тонированный «ВАЗ-2114». Во время проверки документов выяснилось, что у 29-летнего гражданина Республики Таджикистан отсутствует полис ОСАГО.

Вызванные на место сотрудники ГИБДД выяснили, что светопропускаемость тонированных стекол машины составляет 3,8% при норме в 70%.

Водителя попросили удалить со стекол пленку и составили административный протокол по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств»).