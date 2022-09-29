Составлен список рязанских чиновников с военным образованием, которые могут отправиться в зону боевых действий

Рязанский политолог Александр Семенов в своем Telegram-канале призвал мобилизовать в первую очередь чиновников и депутатов, имеющих боевой опыт.

Редакция РЗН. инфо задалась вопросом, кого же из рязанских представителей власти можно было мобилизовать, если бы у них не было брони. Наш журналист изучил сайты правительства и администрации, а также городской, областной и государственной думы, и составил список.

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