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Синоптики предупредили о приближении барического дна

В понедельник в Москве усилятся дожди и в первые трое суток октября прольется около половины осадков от месячной нормы. При этом, показания барометров достигнут барического дна, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в осадкомеры попадет до 18 миллиметров дождей. Температура будет достигать до +7, +12 градусов утром, днем до +10, +15 градусов.

«При этом показания барометров достигнут барического дна — 728 миллиметров ртутного столба, что на 17-20 единиц ниже нормы и тоже скажется не лучшим образом на здоровье людей», — сказал Тишковец.

Синоптик сообщил, что за первые трое суток октября выпадет около половины от всего месячного лимита осадков.

Во вторник, 4 октября, москвичей ожидает похолодание на два-три градуса.