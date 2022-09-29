Путин потребовал призывать в рамках мобилизации россиян, имеющих военный опыт

По его словам, это требование должно выполняться неукоснительно.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что призыву в рамках мобилизации подлежат те, кто имеют военный опыт. Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, это требование должно выполняться неукоснительно.

Также Путин заявил, что во время мобилизации от граждан поступает много вопросов. «Нужно исправить ошибки, не допускать их впредь. Многодетные отцы, вышедшие из призывного возраста, кто страдают от хронических болезней — их нужно вернуть домой», — заявил президент.

Помимо этого, Путин попросил генерального прокурора Игоря Краснова реагировать на каждый сигнал.