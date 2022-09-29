Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
15°
Птн, 30
18°
Сбт, 01
16°
ЦБ USD 57.41 -1.04 30/09
ЦБ EUR 55.41 -0.31 30/09
Нал. USD 64 / 70.89 29/09 14:35
Нал. EUR 61.1 / 64.5 29/09 17:20
Новости
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
12 часов назад
4 632
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
Вчера 19:39
7 168
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
24 024
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
2 739
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Путин потребовал призывать в рамках мобилизации россиян, имеющих военный опыт
По его словам, это требование должно выполняться неукоснительно.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что призыву в рамках мобилизации подлежат те, кто имеют военный опыт. Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, это требование должно выполняться неукоснительно.

Также Путин заявил, что во время мобилизации от граждан поступает много вопросов. «Нужно исправить ошибки, не допускать их впредь. Многодетные отцы, вышедшие из призывного возраста, кто страдают от хронических болезней — их нужно вернуть домой», — заявил президент.

Помимо этого, Путин попросил генерального прокурора Игоря Краснова реагировать на каждый сигнал.