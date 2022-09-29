Песков сообщил тему встречи Путина с депутатами 30 сентября

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу, 30 сентября, в большом Кремлевском дворце в 15:00 состоится подписание документов о вступлении в состав России новых территорий. Об этом пишет Telegram-канал SHOT .

«Будет объемное выступление Путина. Но это не Послание Федеральному собранию. Важно не путать. Послание президента состоится позже», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что депутатам Госдумы отправили приглашения в Кремль на мероприятие 30 сентября с участием президента России Владимира Путина.