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Юристы назвали способы оспорить мобилизацию

Юристы сообщили, что россияне, не попадающие под критерий частичной мобилизации, могут оспорить призыв спустя несколько месяцев. Об этом, «Ленте.ру» рассказали адвокат, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова и юрист, директор по продвижению Цифровой платформы законодательных инициатив «Инициатор», старший преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.

Власова отметила, что не стоит игнорировать повестку, если она вручена лично под подпись. Специалист посоветовала явиться в военкомат и запросить данные воинского учета. При отказе можно обратиться в суд и связаться с вышестоящим военкоматом для более оперативного решения вопроса.

Юрист Игорь Семеновский отметил, что оспорить частичную мобилизацию могут те, кто не попадают под критерии, обозначенные в указе президента, а также лица, выступающие в защиту их интересов — представители по доверенности, адвокаты, иные законные представители.

Власова добавила, что тем, у кого серьезные проблемы со здоровьем, можно не являться лично в военкомат, а обратиться туда и запросить решение данного вопроса по телефону.

Юрист Семеновский подчеркнул, что законностью призыва занялись администрации глав субъектов, которые должны по Указу № 647 обеспечивают призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и сроках, обозначенных Минобороны России.