Юристы назвали способы оспорить мобилизацию

Юристы сообщили, что россияне, не попадающие под критерий частичной мобилизации, могут оспорить призыв спустя несколько месяцев. Об этом, «
Власова отметила, что не стоит игнорировать повестку, если она вручена лично под подпись. Специалист посоветовала явиться в военкомат и запросить данные воинского учета. При отказе можно обратиться в суд и связаться с вышестоящим военкоматом для более оперативного решения вопроса.
Юрист Игорь Семеновский отметил, что оспорить частичную мобилизацию могут те, кто не попадают под критерии, обозначенные в указе президента, а также лица, выступающие в защиту их интересов — представители по доверенности, адвокаты, иные законные представители.
Власова добавила, что тем, у кого серьезные проблемы со здоровьем, можно не являться лично в военкомат, а обратиться туда и запросить решение данного вопроса по телефону.
Юрист Семеновский подчеркнул, что законностью призыва занялись администрации глав субъектов, которые должны по Указу № 647 обеспечивают призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и сроках, обозначенных Минобороны России.