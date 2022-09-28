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В Рязани с октября изменится движение нескольких маршрутов

С 1 октября в Рязани изменится движение нескольких муниципальных маршрутов. Об этом сообщил сайт мэрии.

Троллейбус № 4 возобновит работу и будет ходить по маршруту «Комбайновый завод — ул. Крупской».

График работы в будние дни:

  • отправление от остановки «ул. Крупской»: 6:00, 7:16, 8:32, 14:48, 16:12, 17:37;
  • отправление от остановки «Комбайновый завод»: 6:38, 7:54, 9:10, 15:30, 16:57, 18:09.

В маршрут автобуса № 10 внесут изменения. Он будет двигаться по схеме: от остановки «Автомобильный институт» автобусы будут следовать по улицам Чкалова, Островского, Высоковольтной, Весенней, Шевченко, Дзержинского, Первомайскому проспекту через остановочные пункты «Октябрьский городок», «Завод ЖБИ-2», «Компания ЕЛАМЕД», «Автошкола», «Медгородок», (в прямом направлении «УРТ»), (в обратном направлении «Кинотеатр Дружба»), «площадь Победы», «Вокзальная улица».

Работа автобусов №№ 5,18 и троллейбусного маршрута № 2 приостановится.

Автобусы маршрута № 5 будут перенаправлены на маршрут № 17, дублирующий его более чем на 90%.

Отмечается, что изменения на маршруте № 18 связаны с низким пассажиропотоком, а также его полностью дублирует маршрут № 47, который обслуживается 20 единицами техники, и частично троллейбус № 1.

Троллейбусы № 2 перенаправят на другие маршруты. Обслуживание вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 продолжится автобусами маршрута № 49М2.

Изменения вступят в силу с 1 октября.