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В Госдуме предложили ввести военный налог для тех, кто не подпадает под частичную мобилизацию
По словам депутата Олега Нилова, это поможет закрыть кредиты частично мобилизованным.

В Госдуме предложили ввести военный налог для тех, кто не подпадает под частичную мобилизацию. Об этом в среду, 28 сентября, заявил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов, передала «Дума ТВ».

Нилов объяснил, что в настоящее время в стране для частично мобилизованных действуют кредитные каникулы. Причем это не просто отсрочка, а погашение платежа государством и кредитная амнистия в отдельных случаях.

«Говорят, что денег не хватает на это. Тогда надо ввести военный налог для тех, кто в армии не служил и не подпадает под мобилизацию. Этих денег хватит не только на кредитную амнистию», — сказал парламентарий.

Олег Нилов добавил, что надеется на принятие законопроекта о кредитных каникулах во втором и третьем чтении.