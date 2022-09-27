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Власти Казахстана пояснили, будут ли выдавать разыскиваемых военкоматами россиян
Указом президента в России объявлена частичная мобилизация с 21 сентября.

Власти Казахстана пояснили, будут ли выдавать разыскиваемых военкоматами россиян. Об этом пишет РИА Новости.

Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, что розыск военкоматами россиян не является основанием для выдачи их на родину из Казахстана. Министр рассказал, что между странами действуют договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденными и экстрадиции преступников.

Для выдачи гражданина России из Казахстана на родину необходимо, чтобы на него завели уголовное дело, объявили в международный розыск, а его правонарушение считалось уголовным преступлением и в Казахстане тоже.

Ранее сообщалось, что с 21 сентября в Казахстан прибыло около 98 тысяч граждан России, а покинуло страну за этот же период более 64 тысяч россиян.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.