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Правительство повысило зарплату работникам рязанских госучреждений

Правительство повысило зарплату работникам рязанских госучреждений. Решение приняли во вторник, 27 сентября, на заседании органа власти.

С 1 октября на 4% проиндексируют заработную плату работникам государственных учреждений Рязанской области и работникам, замещающим должности. По словам и.о. министра труда и социальной защиты Елены Карпенко, речь идет о 38 тысячах и 200 рязанцах соответственно.

Карпенко добавила, что в региональном бюджете уже заложены средства на повышение зарплаты.