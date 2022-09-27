Медведев заявил, что НАТО не будет вмешивать при применении Россией ядерного оружия

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию, если Россия применит ядерное оружия. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины, пусть даже обильно снабжаемой разным оружием. Поставка современных вооружений — просто бизнес для западных стран, правда, густо замешанный на ненависти к нам. Не более», — написал Медведев.

Он отметил, что «европейские демагоги» не собираются «погибать в ядерном апокалипсисе».

«А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте», — заявил Медведев.