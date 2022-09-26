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Опубликован приказ о мобилизации в Рязанской области

Опубликован приказ о мобилизации в Рязанской области. Документ оказался в распоряжении РЗН.инфо.

В нем говорится, что все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, которые на постоянной основе проживают на территории Рязанской области и имеют мобилизационные предписания или получили персональные повестки от военкоматов, должны явиться в сроки и пункты, указанные в повестках или мобилизационных предписаниях.

Те граждане, которые временно живут на территории Рязанской области, должны немедленно прибыть в пункты по месту постоянного жительства.

Также в документе уточняется, что мобилизованные граждане получают статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Призываемые граждане должны иметь при себе документы и личные вещи, которые указаны в мобилизационных предписаниях и персональных повестках. Те, кто не явятся в военкоматы, будут нести ответственности по закону Российской Федерации.

Кроме того, военкоматы должны выдавать справки гражданам, не из запаса и тем, кто имеют отсрочку от призыва на военную службу, в случае, если они планируют выехать за пределы страны.

Руководителям предприятий, работников которых забрали на мобилизацию, рекомендуют приостановить трудовой договор, рассчитаться, выплатить зарплату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или повестках. При этом организация должна закрепить за мобилизованными рабочие места.