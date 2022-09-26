В Касимове повестку вручили мужчине, распивавшему алкоголь на улице

В Касимове мужчине вручили повестку после распития алкоголя. Об этом сообщил портал Msk1.ru.

Инцидент произошел в пятницу, 23 сентября.

Как рассказал порталу мужчина около военкомата, местные жители распивали алкоголь около продуктового магазина. «При виде людей в погонах наиболее трезвые участники тусовки разбежались, оставив „ленивого“ собутыльника на месте. В итоге этого „везунчика“ отвезли в местный военкомат, где ему вручили повестку», — поделился касимовец.