Мобилизованные рязанцы смогут пожениться в срочном порядке

По словам рязанского омбудсмена по правам человека Натальи Епихиной, желающих оформить отношения очень много.

Мобилизованные рязанцы смогут пожениться в срочном порядке. Об этом в понедельник, 26 сентября, РЗН. инфо сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

По ее словам, как только молодой человек получает повестку он может со своей девушкой пойти в рязанский ЗАГС и в этот же день пожениться.

Рязанский омбудсмен отметила, что желающих оформить отношения очень много.