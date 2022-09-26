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Мобилизованные рязанцы смогут пожениться в срочном порядке
По словам рязанского омбудсмена по правам человека Натальи Епихиной, желающих оформить отношения очень много.

Мобилизованные рязанцы смогут пожениться в срочном порядке. Об этом в понедельник, 26 сентября, РЗН. инфо сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

По ее словам, как только молодой человек получает повестку он может со своей девушкой пойти в рязанский ЗАГС и в этот же день пожениться.

Рязанский омбудсмен отметила, что желающих оформить отношения очень много.