В Москве на улице мужчина застрелил женщину и покончил с собой

Утром в воскресенье, 25 сентября, возле одного из жилых домов на западе Москвы местные жители обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Об этом
Тела лежали возле припаркованной машины на улице Студенческой. Оружие, из которого предположительно стреляли, лежало рядом с трупами. По данным источника
Расследование взяла на контроль столичная прокуратура. Выясняются подробности случившегося.
По данным Telegram-канала 112, женщина работала врачом, а ее убийцей оказался отец. Он ждал дочь с ружьем около автомобиля. Когда девушка вышла из дома, чтобы ехать на работу, совершил несколько выстрелов. Мужчина давно не проживал с семьей и с детьми общался редко.
Очевидец рассказал об убийстве. Камера зафиксировала последние секунды жизни жертвы.