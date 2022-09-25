В Москве на улице мужчина застрелил женщину и покончил с собой

Утром в воскресенье, 25 сентября, возле одного из жилых домов на западе Москвы местные жители обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает московская прокуратура.

Утром в воскресенье, 25 сентября, возле одного из жилых домов на западе Москвы местные жители обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает московская прокуратура.

Тела лежали возле припаркованной машины на улице Студенческой. Оружие, из которого предположительно стреляли, лежало рядом с трупами. По данным источника РЕН ТВ , молодой человек застрелил женщину, а после свел счеты с жизнью.

Расследование взяла на контроль столичная прокуратура. Выясняются подробности случившегося.

По данным Telegram-канала 112, женщина работала врачом, а ее убийцей оказался отец. Он ждал дочь с ружьем около автомобиля. Когда девушка вышла из дома, чтобы ехать на работу, совершил несколько выстрелов. Мужчина давно не проживал с семьей и с детьми общался редко.

Очевидец рассказал об убийстве. Камера зафиксировала последние секунды жизни жертвы.