Очевидец рассказал об убийстве женщины в московском дворе

Очевидец рассказал, что слышал выстрелы, которыми отец убил свою дочь в Москве на улице Студенческой 25 сентября. Стрельба была с большими интервалами, заявил он в беседе с РЕН ТВ.

Очевидец рассказал, что слышал выстрелы, которыми отец убил свою дочь в Москве на улице Студенческой 25 сентября. Стрельба была с большими интервалами, заявил он в беседе с РЕН ТВ.

По словам собеседника, первые выстрелы он услышал примерно в 7:40—7:45 .

«Слышал выстрелы сегодня утром. Мне показалось, что это где-то в другом дворе, потому что эхо донеслось. Собака звала гулять. Потом все успокоилось, я вышел, — рассказал очевидец. — Стрельба стихла. Было больше четырех выстрелов, около шести точно. Они были с паузами: сначала два, потом тишина, потом еще два, опять тишина, потом еще. Ну где-то шесть выстрелов точно было».

Также в распоряжении РЕН ТВ оказалась запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала последние секунды жизни врача-косметолога 30-летней Маргариты Кипарисовой.

Напомним, утром в воскресенье, 25 сентября, возле одного из жилых домов на западе Москвы местные жители обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Мужчина застрелил дочь, а после совершил самоубийство.