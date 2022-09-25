Мобилизованным россиянам запретили брать с собой смартфоны

Из соображений безопасности мобилизованным россиянам запретили пользоваться телефонами с расширенными мультимедийными возможностями на территории воинских частей. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на горячую линию 122.

Из соображений безопасности мобилизованным россиянам запретили пользоваться телефонами с расширенными мультимедийными возможностями на территории воинских частей. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на горячую линию 122.

Пользоваться резервисты смогут лишь кнопочным телефоном, который будет храниться в установленном месте и выдаваться в определенное время, сообщила служба информации.

В местах дислокаций подразделений фото- и видеосъемка запрещена.