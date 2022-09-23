В Сасовском районе явка в военкомат составила почти 100%

В Сасовском районе явка в военкомат составила почти 100%. Об этом в пятницу, 23 сентября, военком по Сасову, Сасовскому и Пителинскому районам Анатолий Котельников.

«Процесс идет в соответствии с планами, утвержденными заранее в мирное время. По указу президента об объявлении частичной мобилизации военкомат работает на полном режиме, круглосуточно. Граждане проявляют свое патриотическое настроение и явка практически 100%-ная», — заявил Котельников.