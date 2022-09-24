Павел Малков озвучил новый состав правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, кто вошел в новый состав регионального правительства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, кто вошел в новый состав регионального правительства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Назначены вице-губернатор — первый зампредседателя правительства области А. А. Бранов , первый заместитель председателя правительства А. Н. Рослякова , зампредседателя правительства А. А. Никитин , зампредседателя правительства Ю. А. Швакова .

Внесены изменения в распределение полномочий.

Заместители по сельскому хозяйству и по социальной сфере пока не назначены. Проводится тестирование и собеседование кандидатов.

Команда по министерствам и ведомствам: министр экономического развития — А. В. Ворфоломеев , министр здравоохранения — А. С. Пшенников , министр цифрового развития, информационных технологий и связи — А. Ю. Ульянов , министр физической культуры и спорта — В. В. Фролов , министр культуры — М. В. Кауркина , министр по делам территорий и информационной политике — Ж. А. Фомина , министр ТЭК и ЖКХ — Д. В. Устинов , и. о. министра финансов — М. А. Наумова , и. о. министра имущественных и земельных отношений — М. А. Майоров , и. о. министра образования и молодежной политики — О. С. Щетинкина , и. о. министра природопользования — А. В. Новиков , и. о. министра труда и соцзащиты населения — Е. В. Карпенко , и. о. министра строительного комплекса — Ю. Г. Кулешов , и. о. министра транспорта и автомобильных дорог — Е. В. Мирошкина , и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия — В. И. Запорожец .

По отдельным направлениям окончательные решения еще не приняли, добавил Малков. Он уточнил, что особенно тщательно определят руководителей по строительному комплексу, сельскому хозяйству, транспорту и дорогам.