Павел Малков озвучил новый состав правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, кто вошел в новый состав регионального правительства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, кто вошел в новый состав регионального правительства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Назначены вице-губернатор — первый зампредседателя правительства области А. А. Бранов, первый заместитель председателя правительства А. Н. Рослякова, зампредседателя правительства А. А. Никитин, зампредседателя правительства Ю. А. Швакова.
Внесены изменения в распределение полномочий.
Заместители по сельскому хозяйству и по социальной сфере пока не назначены. Проводится тестирование и собеседование кандидатов.
Команда по министерствам и ведомствам: министр экономического развития — А. В. Ворфоломеев, министр здравоохранения — А. С. Пшенников, министр цифрового развития, информационных технологий и связи — А. Ю. Ульянов, министр физической культуры и спорта — В. В. Фролов, министр культуры — М. В. Кауркина, министр по делам территорий и информационной политике — Ж. А. Фомина, министр ТЭК и ЖКХ — Д. В. Устинов, и. о. министра финансов — М. А. Наумова, и. о. министра имущественных и земельных отношений — М. А. Майоров, и. о. министра образования и молодежной политики — О. С. Щетинкина, и. о. министра природопользования — А. В. Новиков, и. о. министра труда и соцзащиты населения — Е. В. Карпенко, и. о. министра строительного комплекса — Ю. Г. Кулешов, и. о. министра транспорта и автомобильных дорог — Е. В. Мирошкина, и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия — В. И. Запорожец.
По отдельным направлениям окончательные решения еще не приняли, добавил Малков. Он уточнил, что особенно тщательно определят руководителей по строительному комплексу, сельскому хозяйству, транспорту и дорогам.