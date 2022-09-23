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В Волгоградской области мобилизовали 63-летнего мужчину с диабетом и ишемией мозга

В Волгоградской области мобилизовали 63-летнего мужчину с диабетом и ишемией мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

63-летний Александр Ермолаев находился на пенсии. Он является подполковником запаса. Последней должностью до ухода стала замкомандира части по МТО, замдиректора завода по уничтожению химоружия.

Мужчина получил повестку в четверг, 22 сентября, в 6:00. Ее вручил глава Среднеахтубинского района. После пенсионера увезли на остров Зеленый для прохождения медкомиссии.

Врач сказал Ермолаеву, что тот может отправиться на фронт. При этом у мужчины есть диабет второй степени и ишемия мозга. Также отмечается, что более девяти человек признали негодными к службе и отправили домой. А пенсионера отправили на полигон Прудбой в поселке Новый Рогачик. Там он пройдет двухнедельную подготовку. А после солдат перераспределят.

Ранее Минобороны сообщало, что частичной мобилизации подлежат подполковники до 55 лет и полковники до 60 лет.