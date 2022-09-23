В Ростуризме рассказали об ограничениях на выезд мужчин из-за мобилизации

Информацию опубликовала глава ведомства Зарина Догузова.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала возможные ограничения на выезд для мужчин в период мобилизации. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что ей поступают «многочисленные вопросы» как о зарубежных поездках, так и о внутрироссийских.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — заявила Догузова. Она подчеркнула, что за уточнениями можно обратиться в военкомат.