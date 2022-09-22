Вассерман: подготовка мобилизованных займет около трех месяцев

Кроме того, парламентарий объяснил, что частичная мобилизация в России необходима для срыва деятельности диверсионно-разведывательных сил террористической группировки «Украина».

Подготовка мобилизованных займет около трех месяцев. Об этом в четверг, 22 сентября, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в своем Telegram-канале.

Вассерман заявил, что процесс переподготовки мобилизованных займет три месяца. После этого их только отправят к линии соприкосновения.

Кроме того, парламентарий объяснил, что частичная мобилизация в России необходима для срыва деятельности диверсионно-разведывательных сил террористической группировки «Украина».

«Особенно отмечу: даже если бы мы ничего не делали, лучше бы не стало, поскольку Запад и спонсируемая им террористическая группировка „Украина“ действуют по собственному плану и останавливаться не собираются. Сейчас линия соприкосновения противоборствующих сил растянулась примерно на тысячу километров. И это значит, что при нормативной плотности войск нужно просто достаточно живой силы для заполнения», — написал он.