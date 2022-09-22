Валерий Емец покинул пост министра труда Рязанской области

Об этом политик сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

Валерий Емец покинул пост министра труда Рязанской области. Об этом политик сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

Емец возглавлял министерство труда и соцзащиты в течение последних пяти лет. Он поблагодарил сотрудников министерства за слаженную работу, в том числе в условиях коронавируса.

«Только с таким коллективом, его заряженностью на результат, профессионализмом и дисциплиной можно было первыми в стране создать Центр занятости населения нового формата, стать лидерами по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами», — написал бывший министр.

Также он напомнил о том, что в бывшем санатории «Сосновый бор» в конце сентября завершаются ремонтные работы. Емец отметил, что по распоряжению правительства будет создан рязанский многопрофильного социально-реабилитационный центр «Сосновый бор».

«О планах на будущее. Уверен, что мой опыт будет востребован», — написал чиновник.