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В Рязанской области возбудили дело в отношении мужчины, укравшего деньги с карты знакомого

В Рязанской области возбудил дело в отношении 49-летнего сараевца, который снял деньги с карты приятеля. Об этом пишет ИД «Пресса».

В полицию обратился 69-летний житель Сараевского района. Он сообщил, что с его карты списали более трех тысяч рублей. Мужчина думал, что карта потерялась. Он попросил банк заблокировать ее.

Работники банка сообщили, что картой кто-то воспользовался.

Потерпевший рассказал, что мог забыть карту у приятеля. Полицейские установили, что с нее неоднократно снимали деньги, общая сумма составила более трех тысяч рублей.

Оказалось, что средства снимал друг, с которым отдыхал мужчина.

Подозреваемый во всем признался. Ему грозит до шести лет лишения свободы.