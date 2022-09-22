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В МВД опровергли информацию о мобилизационных мероприятиях на постах ДПС
Распространенный в сети скан документа назвали фейковым.

В МВД России опровергли информацию о мобилизационных мероприятиях на постах ДПС. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

Ранее в сети появился скан документа, в котором находилась информация о том, что сотрудники военкоматов будут дежурить на постах ГИБДД. Уточнялось, что инспекторы планируют останавливать машины с мужчинами за рулем, проверять у них документы, а затем направлять к представителям комиссариатов. Отмечалось, что на дорогах в городах будут дежурить мобильные группы.

«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом „документе“ сведения — ложными», — указано в публикации.

В министерстве призвали быть внимательными и использовать данные из официальных источников.