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Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
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8 сентября 11:00
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Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
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Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
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А что в кино? «Красная шапочка», «Барракуда» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Сказка о Красной шапочке, хорошо знакомая многим с детства обрела новое прочтение в российской премьере — на этот раз зритель увидит «Красную шапочку» в стиле фэнтези. Криминальный триллер «Барракуда» с Антонио Бандерасом в главной роли рассказывает о киллере, восставшем против мафии из-за гибели невинного подростка. Фантастическая мелодрама «Время между нами» рассказывает о двух влюбленных, для которых никак не может наступить завтрашний день. Мистический триллер «Воронья лощина» основан на реальных событиях — бегства Эдгара Аллана По из Военной академии в Вест-Пойнте в 1830 году.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».