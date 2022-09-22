А что в кино? «Красная шапочка», «Барракуда» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Сказка о Красной шапочке, хорошо знакомая многим с детства обрела новое прочтение в российской премьере — на этот раз зритель увидит «Красную шапочку» в стиле фэнтези. Криминальный триллер «Барракуда» с Антонио Бандерасом в главной роли рассказывает о киллере, восставшем против мафии из-за гибели невинного подростка. Фантастическая мелодрама «Время между нами» рассказывает о двух влюбленных, для которых никак не может наступить завтрашний день. Мистический триллер «Воронья лощина» основан на реальных событиях — бегства Эдгара Аллана По из Военной академии в Вест-Пойнте в 1830 году.

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