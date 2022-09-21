В Рыбновском районе местные жители избили и ограбили предпринимателя из Краснодарского края

Возбуждено уголовное дело.

В Рыбновском районе местные жители избили и ограбили предпринимателя из Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД,

В полицию сообщили из больницы, что к ним на лечение поступил 39-летний мужчина с травмами криминального характера. К пострадавшему приехали сотрудники полиции, он написал заявление.

Выяснилось, что предприниматель из Краснодарского края вместе с рабочими летом выполнял в Рыбновском районе работы в сфере сельского хозяйства. В один из дней мужчины пошли в баню, которая располагалась на территории придорожной гостиницы. Там у мужчин произошел конфликт с двумя другими посетителями, местными жителями. После небольшой потасовки рыбновцы ушли, но затем вернулись с компанией знакомых. Они нашли предпринимателя и его работников в одном из помещений гостиницы и избили их.

30-летний житель Рыбновского района потребовал у краснодарца также перевести ему денег. Мужчина успел заблокировать карту, но ему пришлось отдать все имеющиеся при себе деньги — 93 700 рублей.

Полицейские установили личности нападавших. Выяснилось, что 30-летний рыбновец, отобравший у мужчины деньги, ранее уже был судим за грабеж и кражу и недавно вернулся из тюрьмы.

Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Решается вопрос о привлечении к уголовной или административной ответственности соучастников преступления.