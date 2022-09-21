Павла Малкова с инаугурацией поздравил почетный житель Рязанской области, врач Олег Карпов

Главврач медико-хирургического центра имени Пирогова присутствовал на мероприятии.

В среду, 21 сентября, в рязанской филармонии прошла церемония инаугурации Павла Малкова.

На мероприятии присутствовал главврач медико-хирургического центра имени Пирогова, почетный гражданин Рязанской области Олег Карпов. Он рассказал, что всегда готов помогать региону.

«Я руковожу одним из крупнейших центров страны и очень много рязанцев воспользовались услугами и помощью нашего центра. Это очень важно в нашей совместной работе, обсуждать трудных пациентов и помогать им. Наше плечо для Рязанской области подставлено и мы всегда работаем тесно», — поделился Олег Карпов.

Он пожелал губернатору Павлу Малкову реализации всех планов и сплоченной команды.

«Вокруг него много сильных и талантливых людей, которые могут внести свой вклад. Если работать одной командой, то будет успех», — заключил Карпов.

В своем выступлении Малков поблагодарил всех присутствующих и подчеркнул, что ему повезло работать в «уникальном российском регионе с богатейшими многовековыми традициями героической историей, яркой культурой и прекрасными, интересными людьми, которые хотят, могут и умеют работать на благо региона и страны».

Губернатор пообещал сделать все, что в его силах, чтобы рязанцы жили лучше.

Напомним, Павел Малков вступил в должность в среду, 21 сентября.