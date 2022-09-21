Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
14°
Чтв, 22
17°
Птн, 23
16°
ЦБ USD 60.87 0.85 22/09
ЦБ EUR 60.21 0.16 22/09
Нал. USD 65.05 / 63.27 21/09 16:20
Нал. EUR 64.15 / 62.47 21/09 16:20
Новости
Публикации
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
Вчера 10:50
1 183
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
8 764
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
10 433
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
3 сентября 14:30
15 660
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Павла Малкова с инаугурацией поздравил почетный житель Рязанской области, врач Олег Карпов
Главврач медико-хирургического центра имени Пирогова присутствовал на мероприятии.

В среду, 21 сентября, в рязанской филармонии прошла церемония инаугурации Павла Малкова.

На мероприятии присутствовал главврач медико-хирургического центра имени Пирогова, почетный гражданин Рязанской области Олег Карпов. Он рассказал, что всегда готов помогать региону.

«Я руковожу одним из крупнейших центров страны и очень много рязанцев воспользовались услугами и помощью нашего центра. Это очень важно в нашей совместной работе, обсуждать трудных пациентов и помогать им. Наше плечо для Рязанской области подставлено и мы всегда работаем тесно», — поделился Олег Карпов.

Он пожелал губернатору Павлу Малкову реализации всех планов и сплоченной команды.

«Вокруг него много сильных и талантливых людей, которые могут внести свой вклад. Если работать одной командой, то будет успех», — заключил Карпов.

В своем выступлении Малков поблагодарил всех присутствующих и подчеркнул, что ему повезло работать в «уникальном российском регионе с богатейшими многовековыми традициями героической историей, яркой культурой и прекрасными, интересными людьми, которые хотят, могут и умеют работать на благо региона и страны».

Губернатор пообещал сделать все, что в его силах, чтобы рязанцы жили лучше.

Напомним, Павел Малков вступил в должность в среду, 21 сентября.