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Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой обратилась к федеральному детскому омбудсмену
Ранее Наталия Кошелева сообщала, что хочет взять под опеку детей дочери.

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой обратилась к федеральному детскому омбудсмену. Об этом она рассказала РЗН.инфо.

По словам Наталии Кошелевой, с момента исчезновения ее дочери, она с супругом и близкими родственниками не виделась с внучками, которые проживают с Александром Логуновым и его родителями.

Женщина отметила, что семья Логуновых препятствовала их общению.

«На данный момент внучки проживают с родителями Александра. Его мать является инвалидом и нигде не работает, то есть их кормилец только отец Логунова. Так как имеются основания полагать, что родственники супруга Елены имеют непосредственное отношение к исчезновению моей дочери, при таких обстоятельствах дети в данной семье развиваться нормально не могут и подвержены опасности», — подчеркнула Кошелева.

Наталия также считает, что ее внучкам не хватает общения со сверстниками. Она добавила, что имеет высшее педагогическое образование и многолетний стаж работы с дошкольниками.

Ранее Наталия Кошелева сообщала, что хочет взять под опеку детей дочери.

Напомним, 26-летняя Елена Логунова пропала в июле 2021 года.