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Малкова избрали секретарем регионального отделения «Единой России»

Павла Малкова избрали секретарем регионального отделения «Единой России». Об этом он написал на страницах в соцсетях.

Малков поблагодарил однопартийцев за доверие и поддержку в работе.

«Убежден, что изменить что-то можно только с большой командой единомышленников, которой и является партия», — отметил губернатор региона.

Малков заявил, что его предвыборная программа строилась на основе Народной программы «Единой России».

«Причем это — не декларативный документ, а план действий. И нам необходимо следовать этому плану и выполнять обещания», — написал он.

Глава региона сообщил, что по каждому муниципалитету сформируют приоритеты и начнут их исполнять.

Напомним, 21 сентября Павел Малков вступил в должность губернатора Рязанской области.