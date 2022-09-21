Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал противников частичной мобилизации в России врагами народа. Об этом он сказал в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что некоторые люди призывают «выходить против частичной мобилизации».

«Решение в этих условиях никто не должен обсуждать, а должен выполнять, поэтому я всех призываю не заниматься ерундой. И те кто будут выходить, они враги народа», — сказал Кадыров.

Он отметил, что таких людей «"надо задерживать» и «отправлять на места, которые проводят специальную операцию».

«И дальше будет видно, на кого они работают и что на самом деле хотят», — добавил Кадыров.