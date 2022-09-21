Херсонская область после референдума войдет в состав России в админграницах

С предложением проведения референдума о присоединении к России выступили также главы ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Херсонская область после референдума войдет в состав России в админграницах. Об этом РИА Новости сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

С предложением проведения референдума о присоединении к России выступили также главы ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

Референдумы во всех четырех регионах планируется провести с 23 по 27 сентября.

Позже стало известно, что президент России Владимир Путин выступит с обращением по поводу референдумов. Источники сообщали, что вместе с ним также выступит министр обороны Сергей Шойгу.