Херсонская область после референдума войдет в состав России в админграницах
С предложением проведения референдума о присоединении к России выступили также главы ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Херсонская область после референдума войдет в состав России в админграницах. Об этом
С предложением проведения референдума о присоединении к России выступили также главы ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Референдумы во всех четырех регионах планируется провести с 23 по 27 сентября.
Позже стало известно, что президент России Владимир Путин выступит с обращением по поводу референдумов. Источники сообщали, что вместе с ним также выступит министр обороны Сергей Шойгу.