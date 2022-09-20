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Министр обороны Сергей Шойгу вместе с Путиным может выступить перед россиянами
Ранее сообщалось, что во вторник, 20 сентября президент России Владимир Путин обратится к россиянам по поводу референдумов на территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Министр обороны Сергей Шойгу вместе с Путиным может выступить перед россиянами. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на корреспондентов Кремлевского пула.

Ранее сообщалось, что во вторник, 20 сентября президент России Владимир Путин обратится к россиянам по поводу референдумов на территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Референдумы о вхождении в состав России в ЛДНР могут пройти с 23 по 27 сентября.