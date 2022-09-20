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В Рязани женщина украла 190 тысяч рублей и драгоценности под видом снятия порчи
На нее завели уголовное дело.

В Рязани задержали мошенницу, укравшую деньги и драгоценности под видом снятия порчи. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратилась 60-летняя рязанка. Она рассказала о пропаже 190 тысяч рублей и золотых украшений на 60 тысяч рублей. Женщина поделилась, что на улице ее окликнула незнакомка. Та начала говорить, что у пенсионерки, наверное, дела идут плохо и недавно у нее были неприятности. Она связала это с наложенной порчей.

Злоумышленница попросила рязанку отвести ее в квартиру. Там она потребовала принести простынь, сбережения и золото, так как именно в них «теплится огонек зла». Когда посетительница получила деньги и украшения, она завернула их в простыню и передала сверток с наставлением «положить его под подушку и проспать на ней 14 ночей, а затем пользоваться ценностями — тогда все пройдет».

Рязанка выполнила рекомендации. Развернув простыню, она увидела нарезанную газету.

Оперативники нашли людей, заметивших автомобиль, на котором злоумышленница смогла уехать. После этого удалось установить хозяина машины. Выяснилось, что транспорт арендовали для поездки по Рязани. «По цепочке» сыщики узнали, что к краже причастна 43-летняя жительница Воронежской области.

Ее нашли и задержали. Выяснилось, что женщину привлекали к уголовной ответственности за схожую кражу. На нее завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.