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В Госдуме объяснили, что поправки в УК не означают мобилизации в России
Поправки ввели из-за «пробелов» в законодательстве, которые выявили в ходе спецоперации, заявила сенатор Ольга Ковитиди.

Поправки в УК не означают мобилизации в России. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщила автор поправок, сенатор Ольга Ковитиди, передало РБК.

По ее словам, поправки ввели из-за «пробелов» в законодательстве, которые выявили в ходе спецоперации.

«Что касается мобилизации, мы лишь говорим о том, что отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они будут совершены не только в условиях военного конфликта и военных действий, но и в период мобилизации или военного положения и военного времени. Вот именно в данном ракурсе звучит понятие мобилизации», — сказала она.

При этом Ковитиди подчеркнула, что меры необходимо ужесточать лишь в период военного времени, а в более стабильной в таких мерах нет необходимости.

Ковитиди добавила, что «пробелы» в законодательстве обнаружили в ноябре прошлого года. В частности, в России не было уголовного законодательства военного времени

«Законодательство в мирное время одно, а в условиях военной спецоперации оно совершенно другое», — пояснила сенатор.