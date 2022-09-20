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Госдума одобрила введение в УК понятия «мобилизация»
Пакет поправок приняли в первом чтении в июле 2022 года.

Госдума одобрила введение в УК понятия «мобилизация». Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 20 сентября, на пленарном заседании в Госдуме депутаты одобрили поправку к уголовному кодексу, которая предполагает введение понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт».

Пакет поправок приняли в первом чтении в июле 2022 года.

Теперь в ряде статей УК предложение «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменяется предложением «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».