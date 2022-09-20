Госдума одобрила введение в УК понятия «мобилизация»
Пакет поправок приняли в первом чтении в июле 2022 года.
Госдума одобрила введение в УК понятия «мобилизация». Об этом пишет
Во вторник, 20 сентября, на пленарном заседании в Госдуме депутаты одобрили поправку к уголовному кодексу, которая предполагает введение понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт».
Пакет поправок приняли в первом чтении в июле 2022 года.
Теперь в ряде статей УК предложение «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменяется предложением «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».